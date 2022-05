Meurtre: un homme de 22 ans tué à l'arme blanche à Aylmer

Les policiers de Gatineau enquêtent sur le deuxième meurtre à survenir sur leur territoire depuis le début de l'année.

Un jeune homme de 22 ans est mort après avoir été victime d'une attaque à l'arme blanche dans la nuit de vendredi à samedi sur la rue Court, dans le secteur d'Aylmer.

À l'arrivée des services d'urgence sur place, la victime gisait au sol, à l'extérieur d'un commerce.

Son décès a été constaté à l'hôpital malgré les manoeuvres effectuées par les policiers.

Le SPVG ne rapporte pour le moment aucune arrestation, mais plusieurs témoins ont été rencontrés pour tenter de déterminer les causes et circonstances de cet homicide.

« Plusieurs témoins ont été rencontrés par les enquêteurs au cours des dernières heures. Une autopsie sera pratiquée par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale situé à Montréal. Les prochaines étapes de l'enquête permettront de déterminer les causes et circonstances exactes du décès. »

- Service de police de la Ville de Gatineau