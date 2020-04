Mises à pied et réductions de salaire chez les Sénateurs d'Ottawa

L'organisation des Sénateurs d'Ottawa va de l'avant avec la mise à pied temporaire de certains de ses employés.

Capital Sports & Entertainment indique que le nombre d'employés à temps plein sera réduit dès dimanche, date qui aurait marqué la fin de la saison des Sens.

Pour ceux qui auront encore un emploi, il faut s'attendre à une réduction de salaire.

Le propriétaire de l'équipe, Eugene Melnyk, avait déjà annoncé qu'il continuera de verser un salaire aux employés à temps partiel des arénas des Sénateurs à Ottawa et à Belleville jusqu'à la fin de leur saison respective.

« Nos employés ont continué de travailler avec dévouement pendant cette période difficile. Nous désirons les remercier pour leur loyauté en offrant un soutien alors que nous faisons tous face à des défis hors de l'ordinaire. Même si l'industrie du sport et du divertissement est lourdement touchée, nous passerons à travers cette situation en restant engagés ensemble. J'ai hâte au jour où il sera sécuritaire d'ouvrir à nouveau nos portes et d'accueillir nos employés, partisans et partenaires communautaires. »

Eugene Melnyk, propriétaire des Sénateurs d'Ottawa