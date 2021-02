«Mitigomijokan», le nouveau district électoral à Gatineau

Le nouveau district électoral, qui verra le jour à Gatineau aux prochaines élections municipales, portera le nom «Mitigomijokan».

Ça veut dire «le lieu du chêne» en algonquin, un nom choisi en collaboration avec la communauté de Kitigan Zibi.

« Je me réjouis aujourd'hui de voir la langue anishinabeg prendre une place aussi importante dans notre toponymie. C'est un geste rassembleur et porteur afin de reconnaître la présence, la culture et la langue des premiers occupants du territoire de Gatineau. La volonté du Comité de toponymie, de la communauté de Kitigan Zibi et du conseil municipal de tisser des liens entre nos communautés rend possible cette désignation et j'en suis fière. »

Myriam Nadeau, présidente du Comité de toponymie de la Ville de Gatineau et conseillère municipale