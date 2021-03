Mobilisation pour les parcs à chiens à Gatineau

La saga des parcs à chiens continue de soulever les passions à Gatineau.

La Ville veut modifier sa règlementation pour se conformer aux règles provinciales, mais ça voudrait entre autres dire que les chiens seraient obligés d'être tenus en laisse dans les parcs à chien.

Un regroupement d'associations, de clubs et de citoyens se mobilisent pour convaincre les élus et l'administration municipale de l'importance de ne pas aller de l'avant avec ces modifications.

Ils demandent notamment la tenue de consultations publiques sur le sujet et veulent que la Ville mandate des professionnels pour mettre en place un plan d'aménagement des aires d'exercice canin (AEC).

« Le nombre d'AEC actuelles est déjà insuffisant sur le territoire de la Ville de Gatineau, surtout lorsqu'on compare l'offre de parcs canins à d'autres Villes, et il ne peut être restreint mais bien au contraire, augmenté. La Ville de Gatineau a donc une occasion unique de prendre le temps nécessaire pour consulter sa population et travailler avec des professionnels en la matière à l'élaboration et l'adoption d'un plan d'aménagement des AEC qui répondra aux attentes et aux besoins de tous. »

Extrait de la lettre envoyée au conseil municipal de la ville de Gatineau