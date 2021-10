Mona Fortier au cabinet des ministres du gouvernement Trudeau

Les réactions sont nombreuses au lendemain de l'annonce du nouveau cabinet des ministres du gouvernement Trudeau.

La grande région de Gatineau-Ottawa n'a pas été oubliée, mais elle reste un peu sur sa faim.

Seule la députée d'Ottawa-Vanier a été promue au sein de ce cabinet paritaire de 19 hommes et de 19 femmes.

Mona Fortier hérite du poste de présidente du Conseil du Trésor.

C'est donc elle qui devra gérer entre autres le dossier de la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux.

Aucun autre député de l'Outaouais ou de l'Est ontarien n'accède au cabinet Trudeau, ce qui fait dire à plusieurs qu'il sera plus difficile de se battre pour les intérêts et les projets de la grande région de la capitale fédérale.