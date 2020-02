Une enquête est en cours à Ottawa à la suite d'un décès considéré comme suspect.

Le corps d'un adulte a été retrouvé à l'extérieur hier avant-midi dans le secteur des avenues Carling et Kirkland, près du centre commercial Westgate.

Pour l'instant, les policiers se font avares de commentaires quant à la cause et les circonstances du décès et l'identité de la victime.

L'unité des crimes majeurs mène l'enquête.