Municipal : France Bélisle présente son plan d'urgence climatique

La candidate à la mairie de Gatineau, France Bélisle, a dévoilé aujourd'hui ses engagements en matière d'environnement, de développement durable et de lutte aux changements climatiques.

Si elle est élue le 7 novembre prochain, elle s'engage notamment à doter la Ville d'un plan d'urgence climatique et à créer une Commission sur l'environnement.

Selon elle, il y a urgence d'agir collectivement.

Ses idées s'orientent d'ailleurs autour de 40 idées prioritaires en matière d'urgence climatique.

« Gatineau n'a pas été épargnée ces dernières années. Nous avons été confrontés à de nombreux défis. Les catastrophes naturelles et la pandémie ont eu un impact considérable sur notre économie, nos infrastructures, et notre qualité de vie. Il est impératif de mieux prévenir, s'adapter et atténuer les conséquences des changements climatiques et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). »

Extrait du communiqué de presse de France Bélisle