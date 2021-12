Ne tardez pas avant d'envoyer vos cadeaux de Noël par la poste

Si vous avez un cadeau de Noël à envoyer par la poste à l'autre bout du pays, ne tardez pas trop.

La date limite nationale pour envoyer un colis standard, et vous assurer qu'il arrive à temps, est fixée au 9 décembre chez Postes Canada.

Vous avez un peu plus de temps s'il s'agit d'envois régionaux et locaux, dont les dates butoirs sont respectivement les 15 et 20 décembre.

Pour les envois internationaux, vous pourriez devoir utiliser le courrier express puisque les dates limites d'envoi dans certains pays sont déjà dépassées.

Toutes les dates limites se trouvent sur le site web de Postes Canada.