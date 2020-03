Nids-de-poule : plus de 13 000 trous colmatés à Gatineau

La saison des nids-de-poule est bel et bien entamée dans la région.

À Gatineau, depuis le début du mois de janvier, les équipes de cols bleus en ont colmaté plus de 13 000.

Le service 3-1-1 a reçu près de 2 000 requêtes.

Plusieurs citoyens se plaignent toutefois de la façon de faire des cols bleus, soit qu'ils ne répareraient pas tous les trous sur une même rue lorsqu'ils sont appelés à intervenir à un endroit.

« Je veux m'assurer que, si on va sur une rue et qu'il y en a un devant la 15e porte ou 50 pieds plus loin, il va être réparé. »

Louise Boudrias, conseillère municipale