Nouveau projet immobilier à Chelsea

Chelsea sera l'hôte d'un tout nouveau projet résidentiel et commercial.

Le bâtiment de deux étages et 19 000 pieds carrés débutera dans les prochains jours sur le chemin Old Chelsea, en face du cimetière.

Les entreprises La Trappe à fromage et Polo vélo s'y installeront notamment.

Des condos de luxe et d'autres espaces commerciaux seront aussi disponibles.

« Au cœur de Chelsea, le projet fera belle figure, avec ses grandes terrasses, le design des suites résidentielles haut de gamme et l’aménagement intérieur contemporain. Une station de réparation de vélo et des supports à vélo se trouveront à l’extérieur, tout près de Polo Vélo. De grandes fenestrations, du revêtement en bois et des bornes rechargeables pour autos électriques complèteront la facture visuelle. »

- Pascale de Montigny Gauthier, responsable des communications BBL construction