Nouveau projet pilote de la CCN pour faire de l'exercice en plein air

Les Ottaviens auront un peu plus d'espace pour faire de l'exercice à l'extérieur tout en respectant la distanciation physique.

La Commission de la capitale nationale lance un autre projet pilote pour fermer les promenades Sir John-A.-Macdonald et Sir George Étienne-Cartier à la circulation automobile, et ce tous les week-ends de mai entre 8h et 16h.

Selon les commentaires recueillis, la CCN prendra une décision quant au maintien ou non de la fermeture de ces promenades.

Rappelons que la promenade Reine-Élizabeth est aussi fermée afin que les cyclistes, les coureurs et les piétons aient plus d'espace pour bouger.

Ajoutons que le parc de la Gatineau est ouvert, mais les stationnements sont fermés.