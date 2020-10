Nouvel hôpital en Outaouais: d'où viendra la main d'oeuvre?

La pénurie de personnel soignant en Outaouais a fait ombrage hier à l'annonce de la construction d'un nouvel hôpital de 600 lits à Gatineau.

La nouvelle a été bien accueillie, mais plusieurs se demandent où le CISSS de l'Outaouais trouvera la main d'oeuvre pour y soigner les patients.

Québec se dit conscient de ce défi de taille et croit que le nouvel hôpital augmentera l'attraction et la rétention du personnel en région.

« Avoir un bel hôpital neuf, c'est bien. Mais avoir un bel hôpital neuf rempli de personnel formé et qui veut rester en Outaouais à long terme, c'est encore mieux. On ne vit pas sur une autre planète. On a conscience de ce défi-là. »

- Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais