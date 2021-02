Nouvel hôpital en Outaouais: un nouveau directeur en poste dès lundi

Le projet de construction d'un nouvel hôpital de 600 lits en Outaouais aura un nouveau directeur à sa tête dès lundi.

Le CISSSO confirme l'embauche de Michel Parent au poste de directeur du projet.

Il compte une trentaine d’années d’expérience en gestion d’organisation et en gestion de projets, notamment à l'UQO, où on lui doit l’agrandissement de l’édifice principal situé sur le campus Taché.

Il est également derrière le Pavillon de recherche appliquée sur le cancer de l'Université de Sherbrooke.

Chez nous, M. Parent sera responsable, notamment, de coordonner toutes les étapes du projet de construction du nouvel hôpital.

« Le poste de directeur du projet du nouvel hôpital est d’une importance capitale. M. Parent assurera le leadership et la coordination de toutes les étapes du projet. Il est reconnu pour être un gestionnaire performant et habile. Il a l’habitude interagir avec les divers paliers de gouvernement et maîtrise les règles de gouvernances des organisations publiques. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous l’accueillons dans notre équipe. »

- Josée Filion, PDG du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Outaouais