Nouvel hôpital: Québec cherche un terrain à Hull ou Aylmer

Québec se met officiellement à la recherche d'un terrain pour accueillir le futur hôpital de 600 lits qui sera construit à Gatineau.

Un avis d'intérêt a été lancé par la Société québécoise des infrastructures afin de trouver un terrain d'environ 150 000 mètres carrés dans les secteurs de Hull ou d'Aylmer.

La possibilité de construire l'hôpital dans le secteur de Gatineau semble donc complètement exclue.

« Afin de se qualifier dans cet appel d’offres, le terrain recherché doit être d’une superficie d’au moins 150 000 mètres carrés et être situé dans les secteurs de Hull ou d’Aylmer de la ville de Gatineau. De plus, les terrains de moins de 100 000 mètres carrés et les terrains localisés à l’intérieur d’une zone industrielle lourde, d’une zone agricole ou d’un terrain enclavé ne seront pas considérés. Le terrain devra également être desservi par les services municipaux d’aqueduc et dégout pour être considéré. »

- CISSS de l'Outaouais