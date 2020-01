Nouvelle commissaire en français en Ontario

L'Ontario a une nouvelle commissaire aux services en français.

Kelly Burke est entrée en fonction hier, un peu plus d'un an après que le Commissariat ait été aboli par le gouvernement Ford et que ses responsabilités aient été transférées au bureau de l'ombudsman.

Elle y dirigera l'Unité des services en français.

Mme Burke est avocate de formation. Elle a notamment été sous-ministre adjointe au ministère des Collèges et Universités, ainsi qu'au ministère des Affaires francophones.

« C’est un privilège de faire partie d’un organisme qui est renommé en tant qu’agent de changement positif. Étant passionnément franco-ontarienne, j’ai sollicité ce rôle, car il m’offre une occasion unique de contribuer par mes connaissances et mon expérience à la promotion des droits linguistiques des francophones au sein d’un organisme renommé pour son efficacité. Sachant que je pourrai m’appuyer sur les connaissances expertes et les ressources du Bureau de l’Ombudsman, j’envisage avec enthousiasme ce que l’Unité des services en français pourra accomplir pour les francophones et les francophiles en Ontario. » - Kelly Burke, commissaire aux services en français de l'Ontario

Rappelons que le mandat de l'ancien commissaire, François Boileau, s'est terminé en avril 2019.