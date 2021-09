Nouvelle convention pour les employés occasionnels de Gatineau

Les employés occasionnels de la Ville de Gatineau ont maintenant une nouvelle convention collective.

Le nouveau contrat de travail d'une durée de 7 ans prévoit notamment une augmentation salariale de 2% par année et l'implantation d'une nouvelle structure salariale.

« Je suis confiant que les nouvelles modalités de cette convention permettront à la Ville de favoriser une attraction et une rétention de main-d'oeuvre. Les employés occasionnels ont un impact direct sur le bon déroulement et l'ambiance des activités récréatives, sportives et artistiques à la Ville donc je suis heureux de cette nouvelle entente. Les communications sont la clé de la réussite dans tout processus de négociation et la Ville est toujours ouverte à trouver des solutions. Je souhaite donc remercier le Syndicat pour sa bonne collaboration. »

Pierre Lanthier, conseiller et maire suppléant de la Ville de Gatineau