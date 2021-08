Nouvelles politiques de vaccination dans les milieux à risque en Ontario

En Ontario, le gouvernement Ford resserre les règles entourant la vaccination des travailleurs de la santé.

Dès le 7 septembre, de nouvelles politiques de vaccination contre la COVID-19 devront être mises en place dans les milieux à haut risque comme les hôpitaux et les centres de soins de longue durée.

Les travailleurs qui refuseront de se faire vacciner pourraient entre autres devoir se soumettre à de fréquents tests de dépistage.

La province a également annoncé hier qu'une 3e dose de vaccin sera offerte aux personnes plus vulnérables.

Jusqu'à maintenant, plus de 20 millions de doses ont été administrées en Ontario.

Plus de 81% des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une première dose du vaccin contre la COVID-19 et plus de 73% ont reçu les deux doses.

À Ottawa, le maire Watson demande la mise en place d'une politique de vaccination pour les employés de la Ville.

