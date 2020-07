Oméga La Nuit de retour pour un deuxième été

Le Parc Oméga ouvre à nouveau son parcours de nuit aux plus courageux cet été.

Oméga La Nuit se poursuit pour une deuxième édition à compter du 29 juillet prochain.

Les visiteurs pourront visiter le parcours nocturne de 1,5 kilomètre agrémenté d'un jeu de sons et de lumière.

Évidemment, le parcours a été aménagé pour respecter les mesures sanitaires en vigueur pendant la pandémie.

« Nous sommes conscients que l’ensemble de la population est confronté à un été atypique et nous sommes enthousiastes de pouvoir offrir à nouveau notre activité de nuit qui se différencie du parcours animalier traditionnel ! Oméga La Nuit invite petits et grands à vivre une expérience unique et sécuritaire au coeur de la région de l’Outaouais. »

- Billie-Prisca Giroux, porte-parole du Parc Oméga