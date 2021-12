Omicron : 2 premiers cas détectés en Outaouais et un 5e cas à Ottawa

Le variant Omicron accentue sa présence dans la grande région de la capitale fédérale.

Le CISSS de l'Outaouais confirme que deux cas ont été détectés dans la région jusqu'à présent.

Il s'agit de deux personnes qui revenaient de voyage et qui avaient visité un des pays ciblés par le fédéral.

Elles sont en quarantaine depuis leur retour au Canada et font l'objet d'un suivi accru.

« Il n'y a pas de cas secondaires liés avec ces premiers cas de COVID-19 du variant Omicron présentement dans la région. » Dre Brigitte Pinard

À Ottawa, un 5e cas du nouveau variant a été confirmé aujourd'hui. La personne revenait elle aussi de voyage tout comme les quatre premiers cas rapportés la semaine dernière.

La santé publique n'a dévoilé aucun détail supplémentaire.

En Ontario, le dernier bilan fait état de près de 1 300 nouveaux cas de COVID-19. C'est le plus grand nombre de cas quotidien en un peu plus de six mois.

VACCINATION DES JEUNES EN OUTAOUAIS

Près de 13 000 enfants de 5 à 11 ans en Outaouais ont reçu jusqu'à maintenant une première dose de vaccin contre la COVID-19.

C'est sans compter les quelque 4 000 rendez-vous qui sont déjà planifiés pour les prochains jours.

Les cliniques de vaccination demeurent le choix privilégié par les parents pour faire vacciner leurs enfants plutôt que les milieux scolaires.