Ontario : de nouvelles directives pour ceux qui ont reçu l'AstraZeneca

Trois options vont s'offrir dès demain aux Ontariens qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca en première dose.

Ils auront le choix de le recevoir en deuxième dose ou de se tourner vers les vaccins de Pfizer et de Moderna.

Peu importe leur décision, ils devront respecter l'intervalle de 12 semaines entre les deux doses.

La nouvelle mesure est conforme aux nouvelles recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation.

La santé publique encourage d'ailleurs tous les Ontariens à se faire vacciner dès qu'ils le peuvent et à recevoir leur seconde dose dès qu'ils sont admissibles.

« Rien n’est plus important que la santé des Ontariens, et pour obtenir la meilleure protection contre la COVID‑19, il est essentiel que toutes les personnes ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca pour leur première dose reçoivent une seconde dose d’un vaccin contre la COVID‑19. Nous offrons aux personnes qui n’ont reçu que leur première dose du vaccin d’AstraZeneca deux options recommandées en fonction des données et des preuves disponibles, et nous continuerons à travailler avec Santé Canada pour surveiller la qualité et l’efficacité de tous les vaccins contre la COVID-19 utilisés en Ontario. »

Dr David Williams, médecin-hygiéniste en chef