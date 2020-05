Ontario : la 1re phase du plan de réouverture des commerces présentée jeudi

En Ontario, le gouvernement Ford dévoilera les prochaines étapes de son plan de réouverture des commerces jeudi.

Le premier ministre précise que ce sera la première étape du plan de déconfinement de la province.

Doug Ford ajoute également qu'il travaille avec la santé publique pour assouplir les règles entourant les rassemblements afin de permettre des rassemblements de 10 personnes au lieu de 5 comme c'est le cas actuellement.

Par ailleurs, l'état d'urgence sera prolongé de trois semaines en Ontario.

Le premier ministre Ford souhaite conserver ses pouvoirs exceptionnels au moins jusqu'au 2 juin.

Le dernier bilan provincial fait état de 1 725 décès et de près de 21 000 cas confirmés de coronavirus.

Près d'un décès sur deux a été enregistré dans un foyer de soins de longue durée.

À Ottawa, environ deux mois après la confirmation du premier cas, la santé publique se prépare à élargir les critères d'admissibilité aux tests de dépistage.

Pour l'instant, seulement certains groupes de personnes y ont accès s'ils ont des symptômes notamment les travailleurs de première ligne, les travailleurs de certains services essentiels et ceux qui ont 60 ans et plus.