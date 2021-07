Ontario: la deuxième dose plus tôt pour les 12-17 ans

En Ontario, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent, dès aujourd'hui, devancer leur rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

Ils pourront le faire dès 8h sur le système provincial de prise de rendez-vous.

« Alors que la province amorce la deuxième phase de notre Plan d’action pour le déconfinement, tous les résidents de l'Ontario admissibles ont la possibilité de passer un été à deux doses. Les vaccins constituent la meilleure défense contre la COVID-19 et les variants, et j’encourage chacun à recevoir sa première et sa seconde dose dès que possible. »

- Christine Elliott, ministre de la Santé