Ontario : la prise de rendez-vous offerte à tous les adultes d'ici la fin mai

L'Ontario a dévoilé aujourd'hui son calendrier de prise de rendez-vous pour la population générale pour la vaccination contre la COVID-19.

Comme au Québec, ça se fera par tranches d'âge au cours des prochaines semaines.

L'objectif du gouvernement Ford est d'ouvrir la vaccination aux Ontariens de 18 ans et plus d'ici la fin du mois de mai.

18 ans et + dans les points chauds

45 ans et + dans les points chauds 2

La tranche d’âge des 30 ans et +

La tranche d’âge des 40 ans et +

La tranche d’âge des 50 ans et +

La tranche d’âge des 55 ans et +

La province va également réserver 50% des doses des vaccins qu'elle recevra au cours des deux prochaines semaines aux quartiers les plus durement touchés par le virus.

« Le déploiement des vaccins en Ontario continue de se concentrer à faire vacciner les personnes les plus à risque. Alors qu’un approvisionnement en vaccins plus stable est en route, nous allons continuer à élargir l’accès au vaccin dans les collectivités de l’ensemble de la province, en particulier dans les régions qui continuent d’être durement frappées par la COVID-19. Le meilleur vaccin demeure le premier qui vous est offert, et j’encourage fortement tout un chacun à s’inscrire dès qu’arrive son tour. »

Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé