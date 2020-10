Ontario : le budget déposé le 5 novembre

En Ontario, le gouvernement Ford déposera son budget la semaine prochaine, soit le 5 novembre.

Le budget fournira des prévisions sur trois ans.

Face à l'incertitude économique, le gouvernement présentera aussi trois scénarios différents liés à l'économie et aux finances de la province.

Le premier ministre Ford a déjà annoncé que la province ne sera pas en mesure de revenir à l'équilibre budgétaire comme promis en 2023 en raison de la pandémie.

Le déficit pourrait atteindre près de 40 milliards de dollars cette année en Ontario.

« Pour nous engager sur la voie de la reprise économique, il faut que notre main-d'œuvre soit en bonne santé. C'est pourquoi nous avons axé tous nos efforts sur la santé et la sécurité des Ontariens et Ontariennes tout au long de la pandémie. Mais remettre les gens au travail, créer des emplois et attirer des investissements sont également des priorités clés de notre gouvernement. Notre prochain budget combinera de manière équilibrée des objectifs de protection continue de la santé et de la sécurité publiques et de création d'un contexte propice à la reprise économique. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario