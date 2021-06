Ontario: les deuxièmes doses de vaccin disponibles pour tous les adultes dès le 28 juin

En Ontario, tous les adultes pourront réserver leur place pour obtenir une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 à compter du 28 juin prochain.

Entre temps, dès lundi, ceux qui ont reçu une première dose des vaccins de Pfizer ou Moderna avant le 10 mai pourront prendre leur rendez-vous.

La prise de rendez-vous pour les 12-17 est prévue en août seulement.

« La forte augmentation des vaccins de Moderna et l’approvisionnement régulier de Pfizer ont permis à l’Ontario d’accélérer les rendez-vous pour la seconde dose, de cibler les points chauds et d’offrir plus d’options aux gens pour qu’ils soient complètement immunisés. Avec chaque vaccin administré, nous faisons des progrès significatifs dans nos efforts collectifs pour protéger nos proches et assurer la sécurité des collectivités. »

- Sylvia Jones, solliciteure générale