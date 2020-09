Ontario : un plan de retour à l'école contesté par les enseignants

En Ontario, les quatre principaux syndicats d'enseignants intentent une poursuite en justice contre le gouvernement Ford.

Ils présenteront chacun une requête à la Commission des relations de travail de l'Ontario affirmant que le plan de réouverture des écoles du gouvernement contredit ses propres lois sur la sécurité au travail.

Une rencontre a eu lieu entre les parties la semaine dernière afin de faire part des préoccupations des enseignants, mais le gouvernement n'y aurait pas donné suite.

« Les écoles et les salles de classe sont des milieux de travail unique, où plus de 30 personnes peuvent partager un espace restreint. Des tailles de classe plus petites aideraient à rendre les écoles plus sécuritaires. Les enseignantes et enseignants et les travailleuses et travailleurs de l’éducation ne devraient-ils pas s’attendre au moins aux mêmes normes et mesures de précaution qui ont été mises en place dans les magasins, les bureaux et d’autres espaces partout en province ? »

Sam Hammond, président de la FEEO