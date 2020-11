Opération policière dans le secteur Gatineau: un suspect arrêté

Un individu a été arrêté en lien avec l'opération policière en cours, lundi avant-midi, dans le secteur du boulevard Labrosse à Gatineau.

L'homme avait été aperçu avec une arme longue et un viseur. Le SPVG indique d'ailleurs avoir saisi une arme à air comprimé pouvant s'y apparenter.

Les enquêteurs devront déterminer si des accusations seront portées.

#OPGatineau: Le suspect arrêté sera rencontré par les enquêteurs pour déterminer si des accusations seront portées. Il avait été aperçu dans le secteur résidentiel avec une arme longue et un viseur. Les policiers ont saisi une arme à air comprimé imitant une arme longue #Gatineau https://t.co/s2jt5YCwQm — PoliceGatineau (@PoliceGatineau) November 2, 2020

Plus tôt aujourd'hui, le SPVG avait fermé le boulevard Labrosse entre la rue Charles-Desnoyers et le boulevard Maloney, ainsi que le quadrilatère des rues Madeleine, Baribeau et Labrosse. Les autorités demandaient à la population d'éviter le secteur.

Des résidences ont aussi été évacuées, mais aucun événement violent n'a été signalé.