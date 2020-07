Les orages des dernières heures ont causé des pannes d'électricité dans la région.

Selon la mise à jour de 6h45, en Outaouais, ça touchait près de 3 000 clients d'Hydro-Québec particulièrement à Gatineau.

Le rétablissement du courant est prévu au cours de la matinée.

Ailleurs au Québec, on rapporte un peu plus de 45 000 pannes notamment dans les Laurentides et dans Lanaudière.

À Ottawa, c'est environ 230 foyers qui sont touchés.