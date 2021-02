Ottawa bientôt de retour en zone rouge?

Ottawa pourrait rebasculer sous peu en zone rouge.

C'est l'avertissement très sérieux qu'a servi la médecin-chef chez Santé publique Ottawa hier.

Selon la Dre Vera Etches, la tendance est présentement inquiétante, une semaine seulement après que la capitale ait passé en zone orange.

Elle en discutera la semaine prochaine avec les autorités provinciales.

La médecin-chef a demandé hier aux Ottaviens de ne pas franchir les limites, comparant la situation à la conduite d'une voiture en pleine tempête.

« Nous ne nous dirigeons pas vers le jaune, nous nous dirigeons vers le rouge. [...] Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons être un peu plus stricts avec nous-mêmes en ce qui concerne le nombre de contacts étroits. Le cadre provincial dit qu'à l'heure actuelle, légalement, vous pouvez avoir 10 personnes dans votre maison à l'intérieur et vous pouvez vous réunir avec 25 personnes à l'extérieur. C'est comme une limite de vitesse, mais nous sommes au milieu d'une tempête de neige et nous ne devrions pas dépasser la limite de vitesse. Nous devons conduire en fonction des conditions, et dans ce cas, cela signifie que nous devons limiter nos contacts aux membres de notre foyer. » (traduction libre)

- Dre Vera Etches, médecin-chef à Santé publique Ottawa