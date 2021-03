Ottawa de retour en zone rouge dès vendredi

Ottawa sera de retour en zone rouge dès demain. La décision a été prise en raison de la tendance observée dans les dernières semaines et après plusieurs mises en garde de la santé publique.

Entre le 10 et le 15 mars 2021, le taux de cas dans la Circonscription sanitaire d'Ottawa a crû de 24,8%, à 46,8 cas par 100 000 habitants. De plus, les données sur la surveillance des eaux usées liée à la COVID-19 à Ottawa se détériorent.

« La récente modélisation nous a démontré que nous devons faire preuve de souplesse dans l'application des mesures de santé publique afin de réduire le risque de transmission de la COVID-19 dans nos collectivités, et notre gouvernement continuera de prendre toutes les mesures requises pour assurer la santé et la sécurité de la population ontarienne. » Christine Elliott, ministre de la Santé

Il faut dire qu'un passage en zone rouge en Ontario est différent du système établi au Québec.

Pour les Ottaviens, ça ne signifie pas nécessairement un reconfinement et des fermetures, mais plutôt davantage de restrictions entre autres quant aux heures d'ouverture et à la capacité d'accueil des restaurants et des commerces.

Par exemple, les restos pourront accueillir un maximum de 10 personnes dans leur salle à manger alors que la limite est de 50 en zone orange.

D'ailleurs, le maire Jim Watson propose d'accélérer le début de la saison des terrasses pour aider les entreprises.