Ottawa: de sérieuses conséquences pour les manifestants

Le maire d'Ottawa est confiant que des policiers supplémentaires seront déployés au centre-ville d'ici la fin de semaine pour encadrer la manifestation de camionneurs.

Jim Watson affirme avoir eu des conversations encourageantes avec le premier ministre Justin Trudeau.

La Ville d'Ottawa a demandé à recevoir les renforts de 1800 policiers et employés civils de plus.

« J'ai confiance que nous verrons des agents supplémentaires ici pour le week-end, qui a tendance à être le moment le plus difficile en ce qui concerne le comportement dans la zone rouge. J'ai dit très clairement qu'il y a un sentiment d'urgence et que nous avons besoin de ces agents plus tôt que tard, et ce message a été reçu et reconnu. » (traduction libre)

- Jim Watson, maire d'Ottawa