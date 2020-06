Ottawa: des communautés plus touchées par la COVID-19

À Ottawa, la COVID-19 toucherait plus durement les communautés pauvres, racisées et où on retrouve beaucoup d'immigrants.

C'est ce qu'a laissé entendre Santé publique Ottawa hier, à la lumière de données démographiques et sociales de près de 150 personnes infectées.

Selon ces données préliminaires, 66% d'entre elles sont des personnes issues de communautées racisées et 54% sont des immigrants.

Le salaire, l'emploi et le milieu de vie auraient une incidence sur le taux d'infection.

Le plus récent bilan fait état de quatre nouveaux cas de COVID-19 et d'un nouveau décès pour un total de 262 décès sur 2065 personnes infectées.