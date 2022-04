Ottawa: des écrans de cinémas visés par des malfaiteurs

À défaut d'être au grand écran, des individus s'attaquent aux toiles de projection de cinémas!

Le Landmark de Kanata est le deuxième cinéma d'Ottawa à subir un tel méfait au cours du dernier mois.

Le plus récent incident est survenu vendredi dernier, vers 18h15.

Deux hommes sont alors entrés dans l'établissement pour commettre leur crime.

Les dommages sont évalués à plus de 12 000$.

Le premier suspect est un homme de race noire mesurant environ 1,76 m (5 pi 9 po) et de carrure moyenne. Il portait alors un couvre-visage noir, un chandail bleu à capuchon, un manteau et un pantalon noirs, et des espadrilles Nike noir et blanc.



Son complice est un homme de race blanche mesurant environ 1,80 m (5 pi 11 po), de carrure moyenne, aux cheveux et sourcils foncés. Il portait alors un couvre-visage blanc, un blouson noir avec deux pièces à l'avant et une au dos, un jean bleu déchiré sur le devant, et des espadrilles beige et blanc.