Ottawa: des vaccins Moderna en attendant de nouvelles livraisons de Pfizer

À Ottawa, les adultes qui se feront vacciner cette semaine recevront le vaccin de Moderna, alors que la livraison de vaccins de Pfizer est retardée de quelques jours en province.

Selon la Ville d'Ottawa, il est sécuritaire d'interchanger les vaccins et la protection contre le virus demeure élevée, la priorité étant d'obtenir deux doses le plus rapidement possible.

« L’interchangeabilité des vaccins est sûre et efficace. La priorité est de recevoir deux doses d’un vaccin pour compléter la série et être entièrement protégé. Le personnel de la clinique veillera à ce que les résidents sachent quel vaccin ils recevront. Toutefois, les résidents n’auront aucune possibilité de demander ou de passer à un autre type de vaccin. » - Ville d'Ottawa

Cinq nouvelles cliniques de vaccination ouvriront par ailleurs leurs portes dans la capitale, notamment au Centre Canadian Tire et à l'Université d'Ottawa.

À compter de 8h ce matin, les Ontariens qui ont reçu une première dose du vaccin de Pfizer ou Moderna avant le 10 mai pourront prendre rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose.