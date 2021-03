Ottawa en zone rouge d'ici une semaine selon la Dre Etches

À Ottawa, la médecin-chef de la santé publique s'attend à ce que la capitale fédérale bascule en zone rouge au cours de la prochaine semaine.

Le passage en zone rouge en Ontario est différent du système établi au Québec.

Pour les Ottaviens, la zone rouge, ça signifie davantage de restrictions entre autres quant aux heures d'ouverture et à la capacité d'accueil des restaurants et des commerces.

Aujourd'hui, 59 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés à Ottawa.

Généralement, le changement de couleur à Ottawa a un impact sur les décisions prises par la santé publique en Outaouais.

Hier, le CISSSO a tenu à mettre en garde la population précisant qu'il y avait de plus en plus de cas de variants dans la région et que les hospitalisations étaient à la hausse.

23 nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés aujourd'hui au bilan régional.