Ottawa et l'Est ontarien en zone orange dès mardi

Ottawa et l'Est ontarien passeront en zone orange dès mardi.

Les salles à manger des restaurants pourront rouvrir, mais avec certaines conditions. Quatre personnes pourront être assises à la même table.

Les commerces pourront également accueillir les clients pour les achats en personne.

Il sera aussi possible d'aller au cinéma et au gym.

Pour les rassemblements, la limite sera fixée à 10 personnes à l'intérieur et à 25 personnes à l'extérieur.

« La santé et la sécurité des Ontariens restent notre priorité absolue. Bien que nous fassions une transition prudente et progressive pour que certaines régions ne soient plus sujettes aux mesures de confinement, le risque de nouveaux variants ne permet pas de réouverture ou de retour à la normale. Jusqu'à ce que les vaccins soient largement disponibles, il reste essentiel que toutes les personnes et les familles continuent à respecter les mesures de santé publique et restent chez eux autant que possible pour se protéger, ainsi que leurs proches et leurs collectivités. »

Christine Elliott, ministre de la Santé