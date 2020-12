Ottawa et l'Est ontarien parmi les premiers à être vaccinés?

En Ontario, nos collègues de CTV ont appris que les premières doses des vaccins contre la COVID-19 devraient être distribuées en premier dans les régions chaudes de la province, comme Peel et Toronto.

Ottawa et l'Est ontarien, qui sont présentement en zone orange et jaune, ne figureraient pas sur la liste des régions prioritaires du gouvernement Ford.

Les ainés des foyers de soins de longue durée et le personnel de la santé seront les premiers à être vaccinés.

Le gouvernement Ford envisage aussi d'imposer des restrictions aux personnes qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19.

La ministre de la Santé rappelle que ce ne sera pas une campagne de vaccination obligatoire, mais que l'accès aux restaurants et aux cinémas, par exemple, pourrait être limité à ceux qui ont reçu le vaccin.

Des documents seraient remis aux Ontariens pour prouver qu'ils ont bel et bien été vaccinés.

UN PREMIER VACCIN AUTORISÉ AU CANADA

Santé Canada autorise un premier vaccin au pays, soit celui de Pfizer-BioNTech.

Ça signifie donc que la vaccination peut commencer, dès la semaine prochaine.

Le Canada devrait recevoir environ 250 000 doses de ce vaccin d'ici la fin du mois de décembre.

Au Québec, 2 000 résidents de CHSLD de Montréal et de Québec seront vaccinés en premier à compter de lundi.

Santé Canada prévoit avoir vacciné la plupart des Canadiens d'ici septembre 2021.

Il faut dire que trois autres vaccins sont toujours en cours d'examen par Santé Canada, dont celui de Moderna et celui d'AstraZeneca.