Ottawa : L'occupation du centre-ville est terminée

L'occupation du centre-ville d'Ottawa est à toutes fins pratiques terminée.

Au dernier décompte, on dénombrait 191 arrestations, 79 véhicules remorqués et plus de 3 600 constats d'infraction en lien avec cette manifestation qui aura duré plus de trois semaines.

La zone sécurisée et les points de contrôle resteront toutefois en place pour une période indéterminée

Il est à noter que l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario invistiguera deux incidents, notamment celui où une manifestante a été piétinée par un cheval de la police de Toronto.

Analyse rapide

Le maire d'Ottawa, Jim Watson, souhaite qu'une analyse rapide soit faite quant aux événements qui ont mené à ce siège. Il veut ainsi éviter que l'histoire se répète.

Le maire Watson souhaite aussi explorer la possiblité de vendre des camions saisis par la police afin d'éponger les dépenses supplémentaires causées par cette manifestation monstre.

Les coûts additionnels, seulement en services policiers, étaient estimés à 2 millions de dollars par jour lors du week-end.