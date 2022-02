Ottawa : la police serre de plus en plus la vis aux manifestants

La police d'Ottawa a arrêté 23 personnes et émis plus de 1 300 contraventions en lien avec la manifestation de camionneurs qui paralyse le centre-ville depuis 12 jours.

Selon le Service de police d'Ottawa, des accusations criminelles de méfaits, notamment en lien avec le transport de carburant, de résistance à la police, de fuite de la police, de possession de drogues, de conduite sans permis, de bris de probation et de menaces ont notamment été déposées.

Des constats d’infraction ont aussi été émis pour le bruit excessif, l'utilisation de feux d'artifice et de nombreuses infractions aux règles de conduite et de stationnement.

85 enquêtes criminelles sont également en cours.

« Tous les agents disponibles du Service de police d’Ottawa demeurent en service actif, axé sur les patrouilles et s’occupant de la conduite illégale ou menaçante dans les secteurs Centre-ville, Côte-de-Sable, Basse-ville, et marché By. Des opérations sont en cours afin de fermer des sites de rassemblement de manifestants et de ravitaillement, dont ceux situés sur le chemin Coventry. »

- Service de police d'Ottawa