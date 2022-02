Ottawa: les camionneurs acceptent de quitter les quartiers résidentiels

À Ottawa, une entente a finalement été conclue pour que les camions des manifestants quittent les quartiers résidentiels.

Des centaines de camions demeurent stationnés dans les rues du centre-ville, certains pour une 18e journée.

Après discussions avec des leaders du convoi, le maire en est venu à une entente. Jim Watson s'attend à ce que les camions soient déplacés à compter d'aujourd'hui vers la promenade Sir-John-A.-Macdonald, où il y a déjà de nombreux véhicules.

Il promet en échange de rencontrer les manifestants.

Parmi ces conditions, Jim Watson exige que les manifestants :

Il faut dire que le climat est de plus en plus tendu entre manifestants et résidents du centre-ville.

Hier, un groupe de contre-manifestants a notamment bloqué la route d'un convoi, qui cherchait à se joindre à la manifestation. Ils ont retenu les véhicules pendant plusieurs heures pour les empêcher d'atteindre le centre-ville.

Heureusement, le tout s'est déroulé sans incident violent.

We blocked the convoy in our neighbourhood this morning at Riverside at Bank. We started with about 25 people with hundreds more who have joined in solidarity. We made sure residents could get through but kept the convoy here. #Ottawa #OttawaOccupied #Ottnews pic.twitter.com/P4654gUwcQ