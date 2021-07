OUTAOUAIS: Un meurtre et un accident mortel possiblement liés

Une enquête est en cours pour déterminer le lien entre le meurtre d'une femme de 44 ans et un accident mortel en Outaouais. Le corps de la dame découvert dans la communauté de Kitigan Zibi, dimanche soir, portait des marques de violence.

Peu de temps après, vers 23h45, un adolescent de 16 ans a perdu la vie dans une collision frontale, sur la route 105, près de Kazabazua. Pour une raison encore inconnue, il a dévié de sa voie pour aller percuter une remorqueuse.

« Le véhicule appartiendrait à la femme de 44 ans retrouvée sans vie à Kitigan Zibi. C'est pourquoi on pense qu'il y aurait un lien entre les deux événements. On fait des démarches pour savoir qui est l'adolescent, donc on essaie de déterminer l'identité du jeune conducteur. On fait aussi l'expertise de la scène. Il y a un reconstitutionniste en enquête collision qui a été mandaté. »

Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec