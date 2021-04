OUVERT-FERMÉ pour le long congé de Pâques

Si vous n'avez rien dans le garde-manger pour souper en ce Vendredi saint, pas de panique! Plusieurs commerces sont ouverts aujourd'hui malgré le long congé de Pâques. C'est le cas des épiceries, SAQ, des pharmacies et des commerces de détail.

Évidemment, il faut rayer de l'équation les commerces non essentiels de Québec, Lévis et Gatineau qui sont fermés jusqu'au 12 avril pour contrôler la pandémie. Partout au Québec, les banques, les bureaux de la Société de l'assurance automobile du Québec et Postes Canada sont par contre fermés pour la journée.

Le choix sera cependant beaucoup plus limité pour le dimanche de Pâques tandis que seules les pharmacies et les SAQ Classique et Express ouvriront leurs portes. Ce sera congé pour les commerces de détail, les épiceries et les succursales de la SQDC.

Notez que les services de Postes Canada seront fermés le 5 avril pour le lundi de Pâques ainsi que les comptoirs de service de la SAAQ.

Les automobilistes qui circuleront sur la Rive-Sud de Montréal ont tout intérêt à éviter la route 132, entre le boulevard Taschereau à Longueuil et l'autoroute 25 à Boucherville. Des travaux majeurs sont en cours tout le week-end, ce qui occasionnera des bouchons de circulation.

Le premier ministre François Legault a publié un message, ce matin, sur les réseaux sociaux pour rappeler aux Québécois d'éviter les contacts avec la propagation du variant.