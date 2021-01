Ouverture de la majorité des patinoires extérieures à Gatineau

La majorité des patinoires extérieures à Gatineau sont maintenant prêtes à accueillir les patineurs.

La Ville rappelle toutefois qu'un maximum de 25 personnes par site est autorisé.

Quant aux patinoires du ruisseau de la Brasserie et du Lac-Beauchamp, leur ouverture serait imminente.

Les 14 sites de glisse sont déjà accessibles.

Par ailleurs, les amateurs de ski de fond pourront dès demain louer des skis aux centres de plein air du parc du Lac-Beauchamp et du Lac-Leamy.

La réservation se fait via le portail citoyen de la Ville de Gatineau.

« Avec les nouvelles patinoires qui s'ajoutent à celles déjà ouvertes, la possibilité de louer des skis de fond ainsi que nos sites de glisse et nos centres plein air qui accueillent déjà la population, je n'ai qu'une chose à dire : sortons et jouons dehors! Et n'oublions pas de respecter les consignes sanitaires. »

Martin Lajeunesse, conseiller et président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire.