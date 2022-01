Ouverture de la patinoire du canal Rideau dès vendredi

Le froid des derniers jours a grandement aidé les équipes de la Commission de la capitale nationale qui travaillent sur le canal Rideau.

Si bien que la 52e saison de patinage commencera officiellement à 8h demain matin, et ce sur toute la longueur du canal.

C'est la première fois en plus de 20 ans que les 7,8 km de la patinoire seront accessibles au premier jour d'ouverture de la saison.

En raison des mesures sanitaires, il faut savoir que les vestiaires demeureront fermés et qu'il n'y aura aucun foyer.

La location de patins et les kiosques de nourriture et boissons seront de retour et des tables de piquenique seront disponibles à 50% de capacité.

Sur la patinoire, le port du masque ou autre couvre-visage est recommandé.