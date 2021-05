Ouverture de la vaccination aux 12 ans et plus en Ontario

En Ontario, les adolescents de 12 ans et plus pourront prendre rendez-vous dès 8h dimanche matin pour recevoir un vaccin contre la COVID-19.

Les jeunes doivent déjà avoir 12 ans au moment de la prise de rendez-vous.

Aucune date de réouverture des écoles n'a été avancée hier dans le plan de déconfinement du gouvernement Ford.

« Offrir la protection du vaccin aux jeunes de 12 ans et plus est une étape importante dans la lutte de l'Ontario contre la pandémie de COVID-19. La province est en bonne voie pour administrer une première dose de vaccin contre la COVID-19 à à 65% des Ontariens âgés de 18 ans et plus avant la fin du mois de mai. La province prévoit administrer une première dose à tous les jeunes de 12 ans et plus avant la fin du mois de juin et une deuxième dose avant la fin du mois d'août 2021. » Extrait du communiqué de presse du Gouvernement de l'Ontario

Plus de 59% de la population âgée de 18 ans et plus ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin en Ontario.

2e DOSE D'ASTRAZENECA

Le vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 sera finalement administré en deuxième dose aux Ontariens qui l'ont déjà reçu pour leur première dose.

Ceux et celles qui ont été vaccinés entre le 10 et le 19 mars pourront le recevoir dès le 24 mai, et ce dans un intervalle réduit de 10 semaines.

Selon la santé publique, c'est une décision sûre et qui offre une protection élevée contre la COVID-19, en plus de s'assurer que toutes les doses soient utilisées.

Environ 55 000 doses du vaccin seront périmées après le 31 mai.

Rappelons que l'Ontario avait suspendu son utilisation, plus tôt ce mois-ci, en raison des risques de thrombose qui y sont associés.

Près d'un million d'Ontariens âgés de 40 et plus ont reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca entre le 10 mars et le 11 mai 2021.

SITUATION EN ONTARIO

1 890 nouveaux cas de COVID-19 et 27 décès supplémentaires se sont ajoutés aujourd'hui au bilan de l'Ontario.

Les hospitalisations sont à la baisse. On compte 715 personnes aux soins intensifs.

Un peu plus de 158 000 doses de vaccin ont été administrées hier dans la province, un nouveau record.

En collaboration avec Maxime Brindle, journaliste Noovo Info