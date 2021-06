Ouverture des marchés publics à Gatineau

C'est officiellement le début des marchés publics à Gatineau.

Les marchés Vieux-Hull, Notre-Dame, du Plateau et Vieux-Aylmer ouvriront coup sur coup les 3-4-5 et 6 juin.

Ailleurs en Outaouais, certains marchés ont déjà commencé leurs activités alors que d'autres ouvriront plus tard en juin.

On compte cette année un peu plus de 140 marchés publics au Québec, un nombre record.

« L'agriculture de proximité, l'économie locale et les rencontres avec les producteurs et transformateurs québécois sont de plus en plus au coeur des préoccupations des consommateurs. Parallèlement, plusieurs marchés publics se développent et offrent ainsi les moyens nécessaires pour adopter un mode de consommation local. Les marchés publics estivaux sont assurément les lieux tout indiqués pour que tous et toutes savourent l'été localement! »

Isabelle Brodeur, présidente de l'l'Association des marchés publics du Québec