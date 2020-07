Pandémie: un généreux pourboire pour un restaurateur d'Ottawa

Le propriétaire, qui s'est dit très touché de l'attention en ces temps difficiles, a partagé la bonne nouvelle sur Twitter hier.

« J'avais la chair de poule, des papillons dans l'estomac, j'avais presque envie de pleurer parce que je venais de me connecter avec quelqu'un à un niveau qu'on a rarement l'occasion de faire. Ça a mis une étincelle en moi, c'est vrai, parce que j'ai été déprimé. J'ai dû faire face à des problèmes de santé mentale. Tous mes collègues de ce secteur ont sans doute vécu la même chose. Cela m'a incité à avoir plus de passion et à canaliser cette passion dans mon restaurant, et surtout dans la ville d'Ottawa. »

- Jeff Frost, propriétaire du Wellington Diner, sur les ondes de CTV Ottawa