Pannes en Outaouais : des clients ne pourraient être rebranchés que samedi

Un peu plus de 13 000 résidences sont toujours privées d'électricité en Outaouais, principalement à Val-des-Monts et dans les villages à proximité du lac Simon.

Certains clients d'Hydro-Québec pourraient toutefois devoir attendre jusqu'à samedi avant d'être rebranchés, car plusieurs installations endommagées sont très difficiles d'accès.

«Plus le temps avance, plus c'est compliqué et plus c'est long. Depuis le verglas, c'est pas mal ce qui nous est arrivé de plus important et de plus costaud.»

- Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec