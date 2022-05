Pannes: lent rétablissement en Outaouais, à Ottawa et dans l'Est ontarien

Environ 5 000 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité en Outaouais, dont moins de 300 à Gatineau.

Le rétablissement se fait très graduellement puisque les secteurs touchés sont plus difficiles d'accès pour les équipes d'Hydro.

Du côté d'Ottawa, quelque 31 000 résidences sont toujours sans courant.

Dans l'Est ontarien, on en compte un peu plus de 10 000.

Plusieurs écoles de la région demeurent fermées, pour une quatrième journée consécutive, en raison de ces pannes.