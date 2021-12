Pannes: plus de 5000 foyers sans électricité en Outaouais

Plus de 5000 foyers de l'Outaouais demeurent sans électricité ce matin suite aux forts vents qui ont balayé la région samedi.

L'Outaouais est l'une des régions du Québec les plus touchées, avec Montréal, la Montérégie et les Laurentides.

Les vents ont notamment endommagé des arbres à plusieurs endroits et fait voler des abris d'autos.

Au plus fort des pannes, on comptait plus de 30 000 clients d'Hydro-Québec sans courant dans la région, et 400 000 aux quatre coins du Québec.

Dans l'Est ontarien, un peu plus de 5000 abonnés d'Hydro One sont toujours privés d'électricité.